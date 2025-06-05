Распродавший авиационное имущество Минобороны России избежал сурового приговора

В Челябинске суд дал 2 года военному за хищение имущества авиабазы на 52 млн

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику за хищение имущества Минобороны России на 52 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение»). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

В приговоре указано, что военнослужащий, которому вверили авиационно-техническое имущество, с января 2019-го по январь 2024 года вынес со службы большое количество предметов. Он находил покупателей, подменял украденное имущество на старое. Общий ущерб от хищений превысил 52 миллиона рублей.

Часть похищенного нашли у военного, он также возместил убытки от своего преступления. Вина была им признана в полном объеме.

Ранее сообщалось об аресте бывшего замначальника управления Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в хищении из бюджета 240 миллионов рублей.