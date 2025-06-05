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14:24, 5 июня 2025Путешествия

Россиян предупредили о массовых задержках поездов на юг из-за подрыва путей под Воронежем

26 поездов задерживаются из-за подрыва путей в Воронежской области
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В общей сложности 26 поездов на юг России и обратно задерживаются из-за подрыва путей в Воронежской области. О массовых сбоях в расписании предупредили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании.

Так, задержки коснулись рейсов из Адлера в Москву (поезда номер 101 и 83), Вологду (номер 219), Санкт-Петербург (номер 35), из Анапы в Сосногорск (255), Мурманск (293), Москву (109) и из Новороссийска — в Екатеринбург (525).

Кроме того, с опозданием идут поезда на юг: из Москвы в Сухум (304), в Нальчик (62), Анапу (156, 110); из Калининграда и Тамбова — в Адлер (360 и 460). Полный перечень задержанных поездов опубликован у ФПК. Пассажиров поездов, которые опаздывают на четыре часа и более, пообещали обеспечить питанием.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» также сообщила о временной приостановке движения поездов в Крым и из него. Задерживаются рейсы из Петербурга и Москвы в Севастополь, из Москвы — в Евпаторию, а также два поезда из Симферополя в Москву.

Ранее появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами. Пассажирка, снявшая ролик, узнала, что время задержки составляет более двух часов.

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