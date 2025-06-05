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14:03, 5 июня 2025Путешествия

Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

«Лента.ру» публикует видео с задержанными в Воронежской области поездами
Алина Черненко

Из-за взрыва на железной дороге в Воронежской области массово задержаны пассажирские поезда. Видео со стоящими на станции Лиски составами появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Автор опубликованного ролика — пассажирка поезда №49, следующего по маршруту Санкт-ПетербургКисловодск — получила сообщение о том, что время задержки составляет более двух часов.

По данным Telegram-канала Федеральной пассажирской компании, на перегоне Евдаково — Сагуны задерживается 21 поезд. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Их обещали обеспечить питанием в случае задержки на четыре часа и более.

Ранее стало известно, что железнодорожные пути в Воронежской области были повреждены из-за подрыва. ФСБ считает, что имеются все основания для возбуждения дела по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

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