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07:37, 5 июня 2025Экономика

Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

В Росреестре заявили, что изъятие неиспользующихся участков будет крайней мерой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Изъятие неиспользующихся земельных участков будет лишь самой крайней мерой — собственникам дадут время и возможность устранить нарушения. Об этом представитель Росреестра рассказал РИА Новости.

К признакам неиспользующихся участков относятся захламление и наличие сорняков выше одного метра на 50 процентах территории. Также участок считается заброшенным в случае, если на нем есть здания с поврежденными крышами, стенами или окнами. Признаком неиспользования будет и отсутствие построенного здания в течение пяти лет. Представитель ведомства подчеркнул, что владелец рискует потерять свой участок, если он не будет поддерживаться в надлежащем состоянии.

По его словам, сначала собственнику земли будет выдано предписание об устранении нарушения, а затем проведена проверка. Он также добавил, что изъятие является крайней мерой, которая будет осуществляться в судебном порядке, а полученные от продажи земли с публичных торгов деньги будут возвращаться бывшему собственнику за вычетом расходов на проведение и организацию данных торгов.

Ранее в России утвердили признаки неосвоенной земли — по этим критериям у жителей страны могут изымать участки. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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