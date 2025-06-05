Россиянам назвали старорусский рецепт снижающего давление кваса

Врач Макиша заявила, что квас из рассола и свеклы полезен для сердца

Диетолог Марина Макиша рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о пользе традиционного кваса. Выпуск с объяснением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Одна из гостей программы принесла в студию квас, приготовленный по старорусскому рецепту. Женщина уточнила, что для него понадобится одна свекла, рассол, чайная ложка дрожжей и две столовые ложки сахара. Настаиваться такому напитку необходимо двое суток, добавила участница передачи.

Макиша рассказала, что напиток может быть полезен для сосудов и сердца из-за содержащихся в свекле нитратов. Кроме того, такой квас поможет снизить давление, подчеркнула диетолог.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал, чем полезна окрошка на квасе. По его словам, в напитке содержится витамин B1, защищающий от слабоумия.