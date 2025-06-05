Россиянин расправился с упрекавшими его матерью и бабушкой и сжег их документы

В Ялте задержали мужчину, зарезавшего мать и бабушку из-за упреков в алкоголизме

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Ялты, который расправился со своей матерью и бабушкой, а затем сжег их документы, чтобы скрыть следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Крыму.

По версии следствия, все произошло 21 мая. Между мужчиной и родственницами возник конфликт — женщины упрекали его в алкоголизме. Тогда злоумышленник взял нож и ударил им обеих женщин, а затем попытался скрыть следы преступления — он удалил историю звонков с их телефонов, сломал сим-карты и сжег документы. После содеянного он уехал в другой город республики.

Спустя неделю в отдел полиции обратился некий заявитель. После этого женщин без признаков жизни обнаружили в их доме, а мужчину задержали. Суд отправил его под стражу.

Ранее в Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы, которая расправилась со своей бабушкой во время ссоры.