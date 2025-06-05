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11:48, 5 июня 2025Силовые структуры

Россиянин сжег бывшую жену и ее сыновей в их доме

В Новгородской области правоохранители задержали мужчину, который сжег экс-жену
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Новгородской области правоохранители задержали 63-летнего местного жителя, который сжег 65-летнюю бывшую жену и ее сыновей в их доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемый пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где у них произошел конфликт. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджег дом, в котором находилась женщина и два ее сына. После чего скрылся с места совершения преступления.

Ранее сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Ялты, который расправился со своей мамой и бабушкой, а затем сжег их документы, чтобы скрыть следы преступления.

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