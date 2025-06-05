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11:15, 5 июня 2025Россия

Россиянин ворвался на детский праздник со словами «музыка — харам» и попал на видео

В Дагестане мужчина ворвался на детский праздник и заявил о харамности музыки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Блог Дагестана / новости»

В Дагестане мужчина ворвался на детский праздник и заявил о недопустимости музыки. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

На кадрах мужчина берет в руки микрофон и заявляет о харамности музыки. «Я просто не мог мимо пройти. (...) То, что вы сейчас случаете — это харам», — сказал он. В качестве примера дозволительного поведения он привел Саудовскую Аравию.

Выступление мужчины сопровождалось недовольным гулом. Однака на видео никто открыто не выступил против него.

Ранее в Петербурге мигранты сняли с дома пасхальные украшения. Своим действиям они также придали религиозную мотивировку, назвал Паску харамом. Вероятно, это связано с тем, что мусульмане не признают воскрешение Христа.

Вот это да!
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