Россиянин завел ребенка в подъезд и со словами «я буду вышибать» ударил его локтем

В Кирове мужчина избил 10-летнего ребенка в отместку за обиду дочери

В Кирове мужчина избил 10-летнего ребенка в отместку за то, что тот обидел его дочь. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По информации портала, россиянин завел мальчика в подъезд и со словами «я буду вышибать ****» ударил его в лицо локтем. В результате удара голова ребенка откинулась и врезалась в металлическую дверь.

Уточняется, что ссора между детьми была незначительной — девочка бросила в ребенка бутылку, а тот в ответ толкнул ее. Мать пострадавшего зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.

Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Там взрослый мужчина ударил 14-летнего подростка головой об стену подъезда за раскладывание листовок в почтовые ящики.