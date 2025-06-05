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11:34, 5 июня 2025Россия

Россиянка бросила четверых детей и ушла в клуб

78.ru: Петербурженка бросила четверых детей в квартире и ушла в клуб
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Flashpop / Getty Images

Жительница Санкт-Петербурга бросила четверых детей и ушла в клуб, передает 78.ru.

По сведениям издания, 40-летняя россиянка оставила в квартире 17-летнего ребенка с инвалидностью, двоих детей 13 и 9 лет, а также 9-месячного младенца. Об этом узнали соседи и обратились в полицию.

Прибывшие оперативники нашли детей на лестничной клетке. С матерью работает инспектор по делам несовершеннолетних.

Старших детей забрала бабушка, девятимесячную девочку на время передали в медицинское учреждение.

Полиция направила материалы в органы социальной опеки для решения вопроса о лишении матери родительских прав. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 78.ru.

Ранее сообщалось, что петербурженка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради употребления спиртных напитков.

ЖЗЛ
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