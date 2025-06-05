Российская певица заявила о срыве концерта в Лондоне

Российская певица Kedr Livansky заявила, что ее концерт в Лондоне был отменен

Российская певица Яна Кедрина, известная под псевдонимом Kedr Livanskiy, сообщила о срыве концерта в Лондоне. Об этом девушка написала в своем Telegram-канале.

По словам Яны, ее команда столкнулась с «непреодолимыми обстоятельствами» при организации выступления, назначенного на 5 июня 2025 года.

«К сожалению, концерт в Лондоне не состоится. Сделали все возможное, но столкнулись с непреодолимыми обстоятельствами. Увидимся в другой раз», — обратилась Кедрина к своим поклонникам.

Известно, что проект Kedr Livanskiy отправился в международный тур. Певице предстоят концерты в Манчестере (6 июня), а также Париже (7 июня) и других европейских городах. О судьбе этих выступлений на данный момент не сообщалось. В апреле Яна выступала в Воронеже и Волгограде с диджей-сетами.

Ранее стало известно, что российская группа «Хор Турецкого» выступила в европейской столице в честь Дня Победы.