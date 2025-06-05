Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:27, 5 июня 2025Культура

Российская певица заявила о срыве концерта в Лондоне

Российская певица Kedr Livansky заявила, что ее концерт в Лондоне был отменен
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Kedr4ik

Российская певица Яна Кедрина, известная под псевдонимом Kedr Livanskiy, сообщила о срыве концерта в Лондоне. Об этом девушка написала в своем Telegram-канале.

По словам Яны, ее команда столкнулась с «непреодолимыми обстоятельствами» при организации выступления, назначенного на 5 июня 2025 года.

«К сожалению, концерт в Лондоне не состоится. Сделали все возможное, но столкнулись с непреодолимыми обстоятельствами. Увидимся в другой раз», — обратилась Кедрина к своим поклонникам.

Известно, что проект Kedr Livanskiy отправился в международный тур. Певице предстоят концерты в Манчестере (6 июня), а также Париже (7 июня) и других европейских городах. О судьбе этих выступлений на данный момент не сообщалось. В апреле Яна выступала в Воронеже и Волгограде с диджей-сетами.

Ранее стало известно, что российская группа «Хор Турецкого» выступила в европейской столице в честь Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Сибиряку после рака почки за восемь лет сделали новую руку

    Самолет малой авиации разбился в российском регионе

    Показ фильма с Ургантом потребовали отменить

    «Гусевский мясник» признался в новой расправе

    Популярный в России комик прилетел в Израиль и почувствовал себя отбросом

    Трое рабочих в приграничной зоне получили ранения в результате атаки ВСУ

    Роднина ответила раскритиковавшему работу спортсменов в Госдуме олимпийскому чемпиону

    Российская певица заявила о срыве концерта в Лондоне

    Самая титулованная гимнастка в мире обругала модный бренд Кайли Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости