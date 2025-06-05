Сбивший на скорости ребенка российский полицейский избежал колонии

На Алтае суд приговорил полицейского, сбившего ребенка, к условному сроку

На Алтае суд приговорил 36-летнего полицейского к четырем годам лишения свободы условно за ДТП с десятилетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что вечером 7 июля 2024 года на территории села Улаган сотрудник полиции заметил ребенка, который перебегал проезжую часть, но не стал тормозить и наехал на него. После ДТП он сбежал с места, не обратившись в полицию. Школьнику был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения») УК РФ. Его также лишили прав на полтора года.

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