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11:03, 5 июня 2025Силовые структуры

«Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

СК занимается лишением гражданства семей подростков, топтавших флаг в Обнинске
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи занимаются решением юридического вопроса лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты в Обнинске. Об этом сообщил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

Несмотря на то что семьи уехали, необходимо закончить все юридические процедуры. «Они — недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено», — подчеркнул Калугин.

Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета

Олег Калугинминистр внутренней политики Калужской области

Без проведения необходимых процедур семьи смогут вернуться в Россию и продолжить жить в другом регионе.

Мальчики хотели перекрыть фонтан

10 мая стало известно, что в Обнинске двое мальчиков восьми и десяти лет из семей мигрантов сняли флаг с изображением георгиевской ленты, который был установлен на одном из домов в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Как писал Telegram-канал «Типичный Обнинск», это произошло в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0».

Как выяснилось, дети встали на флаг ногами: таким образом они намеревались перекрыть фонтан. По их словам, они не хотели сделать «ничего плохого». Позже в сети появились видео с извинениями: мама одного из мальчиков не смогла сдержать слез, говоря за него. По ее словам, их семья благодарна России, которая «их кормит».

Кадр: Telegram-канал «Типичный Обнинск»

«Мне в данный момент за своего ребенка очень стыдно. Прошу прощения за поступок моего ребенка», — сказала женщина.

На втором видео ребенок стоит с отцом: он призвал земляков не повторять их поступок. «Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране», — подчеркнул он.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Однако соседи семьи не поверили в искренность извинений детей и их родителей.

«Какие уж тут извинения. Все они знали и все понимали, они же в школе учатся. У меня тоже дочь школьница, у них каждый понедельник уроки патриотического воспитания проходят, где им рассказывают и про праздники, и про флаги и символы», — цитирует агентство «Регнум» слова возмущенного мужчины.

Поступок детей связали с недостатком патриотизма

Следователи возбудили дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, причиной произошедшего стал недостаток патриотического воспитания детей. Он считает, что те, кто решил жить и работать в России, получить гражданство, должны изучать законы, российскую историю и культуру, чтобы уважительно относиться к традициям и предотвращать подобные инциденты.

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