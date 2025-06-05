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17:51, 5 июня 2025Мир

Си Цзиньпин пригласил Трампа

Си Цзиньпин пригласил Трампа посетить Китай
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа посетить Китай. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, уточняется, что китайский лидер поприветствовал идею возможного визита, а президент Соединенных Штатов с благодарностью ее принял. Трамп также в свою очередь предложил посетить США. Кроме того, Си Цзиньпин предложил американскому лидеру «устранить помехи», которые мешают развитию отношений Пекина с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что ему нравится председатель КНР Си Цзиньпин, но с ним якобы «очень трудно договориться». При этом глава государства указал, что он всегда восхищался лидером Китая и будет далее это делать.

Вот это да!
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