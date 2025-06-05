Скандальный спектакль с Самбурской призвали проверить на духовно-нравственные ценности

Центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру проверить спектакль с Самбурской

Правозащитный центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру Санкт-Петербурга проверить спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям. Об этом пишет «Абзац».

Общественники отметили, что актеры Станислав Бондаренко и Настасья Самбурская появляются на сцене в нижнем белье и демонстрируют прелюдию к половому акту. Спектакль рассказывает об отношениях замужней женщины с молодым любовником. Активисты потребовали уточнить, соответствует ли эротическая постановка положениям Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«В сети имеется видеозапись спектакля, где актеры находятся на сцене в полуобнаженном вульгарном виде, а происходящие события представляют собой имитацию прелюдии к половому акту с элементами БДСМ», — сказано в обращении представителей центра.

Ранее Самбурская пожаловалась, что попала в негласный черный список артистов. По словам звезды сериала «Универ», речь идет об определенных музыкальных кругах.