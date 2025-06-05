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19:22, 5 июня 2025Силовые структуры

Ссора с пенсионером из-за шума подвела россиянина под статью

В Калининграде задержан мужчина за стрельбу аэрозолем в лицо пенсионера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Калининграде задержан местный житель, который поссорился с 67-летним пенсионером и выстрелил в его лицо аэрозольным устройством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что пришел к соседу и попросил его не шуметь, а также сделал замечание по поводу громко играющей музыки, после чего они поссорились. В результате тот выхватил аэрозоль и дважды выстрелил в лицо пенсионера. Потерпевшему была вызвана скорая медицинская помощь. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у него химический ожог первой степени обоих глаз.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пьяный местный житель ударил 41-летнюю жену утюгом.

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