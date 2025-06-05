Раскрыт пол будущего ребенка Тимати

StarHit: Рэпер Тимати и его беременная возлюбленная Иванова ждут девочку

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его беременная возлюбленная Валентина Иванова ждут девочку. Об этом сообщает StarHit.

«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — заявил источник из окружения пары.

Ранее рэпер резко отреагировал на слова подписчиков о том, что его дочь Алиса несчастлива. К такому выводу некоторые пользователи соцсети пришли из-за того, что девочка не улыбается на фотографиях.

У Тимати есть уже двое детей — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.