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15:37, 5 мая 2025Культура

Тимати резко ответил на слова о несчастной дочери

Тимати заявил, что его дочь не улыбается на фотографиях, потому что не хочет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) резко отреагировал на слова подписчиков о том, что его дочь Алиса несчастлива. Соответствующий комментарий появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артиста.

К такому выводу некоторые пользователи соцсети пришли из-за того, что дочь рэпера не улыбается на фотографиях. «А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она несчастлива», — заявил исполнитель.

Тимати также указал на то, что они «не блогерская семья» и он не заставляет своих детей улыбаться, если они этого не хотят.

Ранее мать рэпера Симона показала округлившийся живот его возлюбленной Валентины Ивановой.

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