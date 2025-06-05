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18:35, 5 июня 2025Мир

Трамп анонсировал прямые переговоры с Китаем

Трамп заявил, что США проведут переговоры с Китаем по торговому соглашению
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты проведут переговоры с Китаем по торговому соглашению. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил в соцсети Truth Social.

«Наши команды встретятся в ближайшее время в месте, которое будет определено позже. Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир», — написал Трамп.

По словам президента США, его разговор с председателем КНР был посвящен исключительно теме торговли, а темы Ирана и конфликта на Украине не затрагивались.

Телефонные переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоялись 5 июня. По словам американского лидера, телефонная беседа продлилась около полутора часов и «завершилась очень позитивно для обеих сторон».

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