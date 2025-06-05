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20:33, 5 июня 2025Мир

Трамп на встрече с Мерцем пошутил про высадку в Нормандии

Трамп пошутил про не самый приятный для Мерца день высадки в Нормандии
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц и Дональд Трамп

Фридрих Мерц и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пошутил про «не самый приятный» для канцлера день высадки в Нормандии. Разговор двух лидеров приводит журнал Time.

Говоря о стремлении Германии положить конец конфликту на Украине, Мерц упомянул о том, что завтра, 6 июня, будет отмечаться 81-я годовщина высадки в Нормандии войск стран антигитлеровской коалиции.

«Это был не самый приятный день для вас?» — спросил Трамп.

«Это привело к освобождению моей страны от нацистской диктатуры», — ответил Мерц.

Ранее Мерц в ходе встречи в Белом доме подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, Фредерика Трампа.

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