Трамп на встрече с Мерцем пошутил про высадку в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пошутил про «не самый приятный» для канцлера день высадки в Нормандии. Разговор двух лидеров приводит журнал Time.
Говоря о стремлении Германии положить конец конфликту на Украине, Мерц упомянул о том, что завтра, 6 июня, будет отмечаться 81-я годовщина высадки в Нормандии войск стран антигитлеровской коалиции.
«Это был не самый приятный день для вас?» — спросил Трамп.
«Это привело к освобождению моей страны от нацистской диктатуры», — ответил Мерц.
Ранее Мерц в ходе встречи в Белом доме подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, Фредерика Трампа.