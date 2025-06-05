Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе встречи в Белом доме подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Об этом сообщает журнал Time.

Фредерик Трамп родился в 1869 году в коммуне Кальштадт, которая в то время входила в состав Королевства Бавария. Дед американского президента эмигрировал в Соединенные Штаты в 16-летнем возрасте.

Мерц позже пояснил, что документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в немецком МИД.

Ранее в ходе переговоров с Мерцем Трамп заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по урегулированию конфликта на Украине.