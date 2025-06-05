Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 5 июня 2025Мир

Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда

Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе встречи в Белом доме подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Об этом сообщает журнал Time.

Фредерик Трамп родился в 1869 году в коммуне Кальштадт, которая в то время входила в состав Королевства Бавария. Дед американского президента эмигрировал в Соединенные Штаты в 16-летнем возрасте.

Мерц позже пояснил, что документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в немецком МИД.

Ранее в ходе переговоров с Мерцем Трамп заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    В российском городе в аварийном доме рухнул потолок

    Бывшая жена Андрея Аршавина вышла в свет платье с разрезом до бедра

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Исключенный из реалити-шоу из-за ареста участник раскрыл подробности инцидента

    Карпин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

    Мужчинам перечислили ежедневные привычки для повышения фертильности

    Трамп на встрече с Мерцем пошутил про высадку в Нормандии

    Манулы устроили беби-бум в Новосибирском зоопарке

    Маск заявил о неспособности Трампа выиграть выборы без его помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости