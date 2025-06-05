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04:14, 5 июня 2025Мир

Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

Трамп поручил расследовать использование автоподписи Байдена в его указах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил расследовать ситуацию с использованием помощниками бывшего главы государства Джо Байдена его автоподписи. Об этом указано в заявлении Белого дома.

Утверждается, что Байден долгое время страдал от ухудшения когнитивных способностей, а его помощники пользовались состоянием здоровья президента и использовали специальное механическое устройство для подписания важных документов и указов. Особенно использование автоподписи было актуально во второй половине президентского срока Байдена, когда проблемы с его здоровьем стали намного более очевидны.

Трамп также распорядился установить «любую деятельность», направленную на сокрытие от американской общественности информации о здоровье Байдена.

Ранее стало известно, что Байден в годы своего президентства по утрам терялся в гардеробе Белого дома. «Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — сообщил сенатор Джош Хоули.

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