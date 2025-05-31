Fox: Байден по утрам терялся в гардеробе Белого дома

Бывший американский лидер Джо Байден в годы своего президентства по утрам терялся в гардеробе Белого дома. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил сенатор Джош Хоули, ссылаясь на источник в Секретной службе США.

«Он [сотрудник Секретной службы] рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — поделился парламентарий.

Ранее доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» заявила, что при одном из вариантов лечения рака простаты Байдена можно будет остановить развитие опухоли.