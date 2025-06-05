Трамп поселил канцлера Германии в знаменитый дом с розовой спальней

Bild: Трамп поселил канцлера Германии Мерца в гостевой дом с розовой спальней

Президент США Дональд Трамп поселил прибывшего в Вашингтон канцлера Германии Фридриха Мерца в знаменитый президентский гостевой дом Блэр-Хаус, в комнату с розовой спальней и балдахином, пишет Bild.

Всего в гостевом доме 119 комнат, самой знаменитой считается «розовая спальня». Она названа так из-за своего бледно-розового декора, шелковых обоев и старинной кровати с балдахином. В этом же помещении когда-то останавливались принцесса Диана и Жаклин Кеннеди.

Встреча Мерца и Трампа проходит 5 июня в Белом доме. На ней планируется обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.

