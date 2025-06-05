Трамп заявил о понимании действий Путина

Трамп заявил, что понимает действия Путина на фоне атак на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина на фоне атак на российские аэродромы. Его слова передает ТАСС.

«По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар», — отметил американский лидер.

Трамп отверг утверждение, что Россия «играет в игры» в вопросе урегулирования украинского конфликта. По словам главы Белого дома, у Москвы «нет иного выбора», кроме как ответить на украинские удары по российским аэродромам.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным просил его не отвечать на атаку Киева на аэродромы.