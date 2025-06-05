Трамп заявил о своей причастности к остановке «Северного потока-2»

Трамп заявил Мерцу: Я покончил с «Северным потоком-2»

Президент США Дональд Трамп в беседе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что он покончил с «Северным потоком-2». Трансляция встречи политиков велась на YouTube-канале агентства Associated Press (AP).

«Помните, это я прикончил "Северный поток-2", отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец "Северному потоку-2". Этого не сделал никто другой», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что во время предыдущего президентского срока он общался с действующим на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и пытался отговорить ее от покупок российского газа.

Ранее Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины и России, но подчеркнул, что по-прежнему верит в успех своего мирного плана. По словам американского лидера, канцлер Германии также недоволен эскалацией боевых действий.