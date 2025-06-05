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18:57, 5 июня 2025Мир

Трамп выразил недовольство из-за Украины и России

Трамп: США недовольны ситуацией вокруг Украины, но верят в успех мирного плана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США недовольны ситуацией вокруг Украины и России, но верят в успех мирного плана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает The Guardian.

«Я недоволен этим, но я думаю, что в конечном итоге нам удастся остановить кровопролитие», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что часто обсуждает с Мерцем «проблемы мира за пределами Германии», в том числе украинский конфликт. По словам американского лидера, канцлер ФРГ также недоволен эскалацией боевых действий.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в ходе визита в США Мерц может попытаться вернуть президента США в «лагерь европейцев».

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