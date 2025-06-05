Трампу за двое суток трижды отказали мировые лидеры

Bloomberg: Трамп получил три отказа от мировых лидеров за 48 часов

Президент США Дональд Трамп получил три отказа от мировых лидеров за 48 часов. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о лидерах России, Китая и Ирана. Именно с этими странами он обещал заключить соглашения в ходе предвыборной кампании.

Издание напомнило, что Трамп обещал положить конец конфликту на Украине, достичь подписания торгового соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином и заключить сделку о ядерной программе Ирана, однако ему не удалось выполнить свои обещания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель КНР Си Цзиньпин, но с ним очень трудно договориться.