Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:11, 5 июня 2025Путешествия

Туристка провела в поездках по миру десять лет и составила список самых безопасных стран

DM: Туристка назвала Абу-Даби одним из лучших мест для одиноких путешественников
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: NurPhoto / GettyImages

Туристка составила список самых безопасных стран для одиноких путешественников. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Passport for Living», на который обратило внимание издание Daily Mail (DM).

Британская тревел-блогерша Зара Эйткен провела последние десять лет в поездках по миру. В блоге она рассказала о местах, в которых ей было комфортно оставаться одной. Одним из лучших вариантов женщина назвала город Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в октябре 2025 года? Лучшие направления для отдыха за границей
Куда поехать на море в октябре 2025 года?Лучшие направления для отдыха за границей
15 апреля 2025
«Такой отдых сложно найти где-то еще» Чистое море, дешевое вино и советский дух. Почему Абхазия стала настоящим раем для россиян?
«Такой отдых сложно найти где-то еще»Чистое море, дешевое вино и советский дух. Почему Абхазия стала настоящим раем для россиян?
8 мая 2025

«Люди были там очень дружелюбны, я получила огромное удовольствие от тура», — рассказала Эйткен. Она порекомендовала посетить музей Лувр, а также пляж Корниш (Corniche Beach) и напомнила, что гардероб для прогулок должен соответствовать культурным ценностям мусульманской страны.

Вторым в списке идеальных локаций для одиночек туристка назвала муниципалитет Маун в стране Южной Африки — Ботсване. Здесь путешественница советует посетить дельту Окаванго, внесенную в список ЮНЕСКО. «Такое событие случается раз в жизни: повсюду дикая природа, потрясающие закаты и люди», — сообщила блогерша.

Также лучшими местами для одинокого отдыха туристка назвала город Париж, столицу Исландии Рейкьявик и греческий остров Корфу.

Ранее путешественница из России составила топ-5 курортов для отдыха в Турции. Одним из лучших направлений для бюджетного отдыха с детьми россиянка назвала Аланью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Сибиряку после рака почки за восемь лет сделали новую руку

    Самолет малой авиации разбился в российском регионе

    Показ фильма с Ургантом потребовали отменить

    «Гусевский мясник» признался в новой расправе

    Популярный в России комик прилетел в Израиль и почувствовал себя отбросом

    Трое рабочих в приграничной зоне получили ранения в результате атаки ВСУ

    Роднина ответила раскритиковавшему работу спортсменов в Госдуме олимпийскому чемпиону

    Российская певица заявила о срыве концерта в Лондоне

    Самая титулованная гимнастка в мире обругала модный бренд Кайли Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости