Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 5 июня 2025Россия

Учительницу привлекли к ответственности из-за конфликта с сыном российского чиновника

В Петербурге учителя привлекли к ответственности из-за замечания сыну чиновника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге учительницу привлекли к ответственности из-за конфликта с сыном чиновника на уроке. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, педагога обвинили в том, что она якобы трепала за волосы, ударила по щеке, а затем без причины выплеснула на одного из учеников воду из стакана.

По версии учительницы, ребенок сам баловался на уроке, играл в телефон и не реагировал на замечания. Чтобы успокоить ребенка, она принесла ему воды, но тот начал размахивать руками и якобы сам облился, после чего оскорбил педагога словом из трех букв.

Издание отмечает, что после произошедшего педагога вызвали в кабинет директора для беседы с отцом ученика, который оказался сотрудником районной администрации. Учителя заставили извиниться, а школе назначили проведение служебного расследования.

По итогу проверки комиссия рекомендовала вынести учителю дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. В частности, ее привлекли к ответственности за то, что она не предотвратила конфликтную ситуацию, а также не доводила до сведения администрации школы информацию о психологическом климате в классе.

Ранее в Саратове из школы уволили учителя физики с 40-летним стажем после скандала с учеником. Сообщалось, что один из учеников спровоцировал конфликт, отбирая у физика портфель друга, а когда педагог отшвырнул вещь, бросил в него стулом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Сибиряку после рака почки за восемь лет сделали новую руку

    Самолет малой авиации разбился в российском регионе

    Показ фильма с Ургантом потребовали отменить

    «Гусевский мясник» признался в новой расправе

    Популярный в России комик прилетел в Израиль и почувствовал себя отбросом

    Трое рабочих в приграничной зоне получили ранения в результате атаки ВСУ

    Роднина ответила раскритиковавшему работу спортсменов в Госдуме олимпийскому чемпиону

    Российская певица заявила о срыве концерта в Лондоне

    Самая титулованная гимнастка в мире обругала модный бренд Кайли Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости