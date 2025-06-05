Учительницу привлекли к ответственности из-за конфликта с сыном российского чиновника

В Петербурге учителя привлекли к ответственности из-за замечания сыну чиновника

В Санкт-Петербурге учительницу привлекли к ответственности из-за конфликта с сыном чиновника на уроке. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, педагога обвинили в том, что она якобы трепала за волосы, ударила по щеке, а затем без причины выплеснула на одного из учеников воду из стакана.

По версии учительницы, ребенок сам баловался на уроке, играл в телефон и не реагировал на замечания. Чтобы успокоить ребенка, она принесла ему воды, но тот начал размахивать руками и якобы сам облился, после чего оскорбил педагога словом из трех букв.

Издание отмечает, что после произошедшего педагога вызвали в кабинет директора для беседы с отцом ученика, который оказался сотрудником районной администрации. Учителя заставили извиниться, а школе назначили проведение служебного расследования.

По итогу проверки комиссия рекомендовала вынести учителю дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. В частности, ее привлекли к ответственности за то, что она не предотвратила конфликтную ситуацию, а также не доводила до сведения администрации школы информацию о психологическом климате в классе.

Ранее в Саратове из школы уволили учителя физики с 40-летним стажем после скандала с учеником. Сообщалось, что один из учеников спровоцировал конфликт, отбирая у физика портфель друга, а когда педагог отшвырнул вещь, бросил в него стулом.