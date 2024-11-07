Российского учителя с 40-летним стажем уволили после скандала с учеником

В Саратове преподавателя уволили после того, как ученик бросил в него стул

В Саратове из школы уволили учителя физики с 40-летним стажем после скандала с учеником. Об этом сообщает портал 164.RU.

Известно, что инцидент произошел в первый день работы учителя на новом месте. Один из учеников спровоцировал конфликт, отбирая у физика портфель друга, а когда педагог отшвырнул вещь, бросил в него стулом.

По информации издания, преподаватель пока не решил, будет ли восстанавливаться на работе, так как это зависит от решения прокуратуры. Однако он добавил, что и глава района, в котором произошел инцидент, и даже уполномоченная по правам ребенка заявили, что хотят, чтобы он остался на рабочем месте.

Ранее в Дагестане учительница ударила ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео.