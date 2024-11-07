Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 7 ноября 2024Россия

Российского учителя с 40-летним стажем уволили после скандала с учеником

В Саратове преподавателя уволили после того, как ученик бросил в него стул
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратове из школы уволили учителя физики с 40-летним стажем после скандала с учеником. Об этом сообщает портал 164.RU.

Известно, что инцидент произошел в первый день работы учителя на новом месте. Один из учеников спровоцировал конфликт, отбирая у физика портфель друга, а когда педагог отшвырнул вещь, бросил в него стулом.

По информации издания, преподаватель пока не решил, будет ли восстанавливаться на работе, так как это зависит от решения прокуратуры. Однако он добавил, что и глава района, в котором произошел инцидент, и даже уполномоченная по правам ребенка заявили, что хотят, чтобы он остался на рабочем месте.

Ранее в Дагестане учительница ударила ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      Глава Минсельхоза подтвердила прогноз сбора зерна в 2024 году

      Союзникам Украины предрекли военное вмешательство в конфликт с Россией

      Россиянка предстанет перед судом за расправу над мужем из-за его ревности

      Россиянам рассказали о новых правилах дачной амнистии

      «Алмаз-Антей» покажет комплексы «Витязь» и «Викинг» в Китае

      Задержание спецназом стрелявших из автомата в Подмосковье попало на видео

      В Литве провалилась попытка объявить коммунистическую партию преступной

      Познер назвал возможное последствие победы Трампа для России

      Россиян предупредили о последствиях самолечения каплями для носа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше