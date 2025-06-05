Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 5 июня 2025Бывший СССР

Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

Умеров: Поддержка Украины по датской модели вырастет до 1,3 миллиарда долларов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Поддержка Украины по «датской модели», когда правительства государств-партнеров Киева привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны республики Рустем Умеров.

«Оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов из замороженных российских активов», — рассказал Умеров.

По его словам, это решение стало результатом разговора с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном, а первый транш в 428 миллионов евро в ближайшее время поступит на производство украинского оружия.

Ранее стало известно, что делегация Киева придет в Конгресс США на брифинг для сенаторов по проекту санкций против России. В состав делегации входит глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    Рядом с местом взрыва на железной дороге в Воронежской области нашли бомбы

    Россиянин расправился с упрекавшими его мамой и бабушкой и сжег их документы

    Украинский БПЛА самолетного типа пересек границу России

    На Западе предположили ответ России на атаки ВСУ по аэродромам

    В России назвали условие быстрого завершения украинского конфликта

    Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры Трампом на пост главы НАСА

    Раскрыт масштаб остающейся заминированной территории Курской области

    Популярная 53-летняя фотомодель снялась в бикини

    На Западе раскрыли страх Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости