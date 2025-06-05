Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

Умеров: Поддержка Украины по датской модели вырастет до 1,3 миллиарда долларов

Поддержка Украины по «датской модели», когда правительства государств-партнеров Киева привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны республики Рустем Умеров.

«Оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов из замороженных российских активов», — рассказал Умеров.

По его словам, это решение стало результатом разговора с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном, а первый транш в 428 миллионов евро в ближайшее время поступит на производство украинского оружия.

Ранее стало известно, что делегация Киева придет в Конгресс США на брифинг для сенаторов по проекту санкций против России. В состав делегации входит глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.