Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 4 июня 2025Мир

Украинские власти придут в Конгресс США из-за санкций против России

Politico: Делегация Киева придет в Конгресс поддержать проект санкций против РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Делегация Киева придет в Конгресс США на брифинг для сенаторов по проекту санкций против России. Об этом сообщает издание Politico.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что организовал встречу с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и отметил, что все 100 сенаторов были приглашены на закрытое заседание.

«Это поворотный момент для Украины и решающее время для Сената по этому законопроекту», — отметил Блюменталь.

По его словам, в состав делегации входит глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Ранее Блюменталь отметил, что Белый дом сохраняет нерешительность в вопросе принятия Конгрессом законопроекта о новых санкциях против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    «Мы должны избежать третьей мировой войны». В США призвали посадить главного сторонника Зеленского. Что об этом известно?

    Афера пытавшегося обмануть туристок в Марокко таксиста обернулась национальным скандалом

    Появился список затолкавших в багажник Mercedes бизнес-тренера на вокзале в Москве

    Дачникам назвали простые способы избавиться от лишайника на деревьях

    Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

    Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

    В продаваемой в «Светофоре» колбасе нашли мясной клей

    Захарова рассказала о роли Запада в террористической деятельности Киева

    Развенчан популярный миф о кошках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости