Украинские власти придут в Конгресс США из-за санкций против России

Politico: Делегация Киева придет в Конгресс поддержать проект санкций против РФ

Делегация Киева придет в Конгресс США на брифинг для сенаторов по проекту санкций против России. Об этом сообщает издание Politico.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что организовал встречу с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и отметил, что все 100 сенаторов были приглашены на закрытое заседание.

«Это поворотный момент для Украины и решающее время для Сената по этому законопроекту», — отметил Блюменталь.

По его словам, в состав делегации входит глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Ранее Блюменталь отметил, что Белый дом сохраняет нерешительность в вопросе принятия Конгрессом законопроекта о новых санкциях против России.