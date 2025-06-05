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09:10, 5 июня 2025Наука и техника

В Челябинске создали автоматическую систему ПВО против дронов

Конструктор Родиков сообщил о создании автоматической системы ПВО против дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Челябинске создали прототип автоматической системы противовоздушной обороны (ПВО) против дронов. Об этом со ссылкой на конструктора Александра Родикова сообщает ТАСС.

Разработанное изделие представляет собой поворотную турель, вооруженную дробовыми выстрелами и ракетами. Распознавание летящей цели осуществляется по звуку, после чего попавшая в поле зрения камеры мишень поражается дробью или ракетой.

Дальность обнаружения зависит от цели. В частности, самолетный беспилотник тяжелее 300 килограммов определяется на расстоянии не менее 1200 метров, тогда как дрон аналогичной конструкции массой от десяти до 300 килограммов — на расстоянии не менее 150 метров.

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«При этом сегодня во многих странах мира не существует таких систем, разработка является уникальной и для нашей страны», — заметил конструктор.

В мае Telegram-канал Lost Armour опубликовал видео, на котором российские бойцы перехватывают разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» Вооруженных сил Украины при помощи дрона ПВО «Елка».

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