В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Депутат ГД Нилов предложил ограничить выплату декретных для мигрантов

Глава комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с предложением ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении агентства оказалась копия обращения.

Согласно инициативе, для лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также для граждан стран-членов ЕАЭС, включая временно пребывающих в РФ и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается оплачивать больничные листы при условии, что страховые взносы с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая.

Помимо этого, депутат предложил давать иностранным гражданам право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет лишь в случае наличия минимального страхового стажа сроком от одного года. Уточняется, что для граждан Белоруссии действующие нормы предлагается сохранить.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложили ввести в России запрет на работу для мигрантов с судимостью.