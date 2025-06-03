Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:16, 3 июня 2025Экономика

В России предложили ввести запрет на труд для одной категории работников

В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы предложили ввести в России запрет на работу для мигрантов с судимостью. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую инициативу на рассмотрение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву направила заместитель главы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Парламентарии призвали распространить действующий для иностранцев запрет на работу на приезжающих в страну с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет о преступлениях, совершенных ранее как на территории России, так и за ее пределами.

Нынешних ограничений для этой категории мигрантов в российском законодательстве сейчас недостаточно, отмечают авторы инициативы. Они считают, что подобным категориям лиц нельзя выдавать патент и разрешение на работу в России. Кроме того, депутаты Госдумы настаивают на введении обязательной автоматической проверки судимости у желающих трудиться в РФ. Соответствующую процедуру следует установить при подаче заявления на получение патента или разрешения на работу, заключается в документе.

Материалы по теме:
«Они могут остаться надолго» Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
«Они могут остаться надолго»Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
23 августа 2024
Российский регион запретил мигрантам трудиться сразу в нескольких сферах. На какие работы их не возьмут?
Российский регион запретил мигрантам трудиться сразу в нескольких сферах. На какие работы их не возьмут?
15 октября 2024

Российские власти стали ужесточать нормы Трудового кодекса в отношении мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле». В ряде регионов страны были установлены ограничения на работу для приезжих. В Иркутской области и Приморье мигрантам, в частности, запретили трудиться в сфере перевозок, проводить экскурсии, работать в образовательных учреждениях и заниматься уходом за детьми. Работу иностранцев также ограничили в Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Курской, Воронежской и других областях.

В начале 2025 года представители российского бизнес-сообщества предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов. Речь шла в том числе о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы. Пока этот ресурс представляет собой набор рекомендованных мер, позволяющих предпринимателям, в частности, проверять работника. Это нужно, чтобы исключать тех, кто не имеет оснований для пребывания на территории России. Предполагается, что внедрение подобного сервиса позволит добиться легализации труда мигранта с помощью цифровых решений, а не запретов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Археологи нашли в России древний «смартфон» для связи с пришельцами

    В США обеспокоились последствиями атаки Украины по российским аэродромам

    Звезда Comedy Club раскрыл удививший его в Индии факт

    В европейском аэропорту задержали OnlyFans модель с набитым марихуаной багажом

    Над российским регионом заметили шесть беспилотников ВСУ

    На Западе предупредили Европу о трудностях из-за молчания Трампа

    Российский депутат записал видео с признанием вины в смерти человека

    Женщина перестала выходить на улицу из-за преследующих ее запахов тухлых яиц и фекалий

    На приезжих заведут уголовное дело за покушение на ветерана СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости