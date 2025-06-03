В России предложили ввести запрет на труд для одной категории работников

В Госдуме предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

Депутаты Государственной Думы предложили ввести в России запрет на работу для мигрантов с судимостью. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую инициативу на рассмотрение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву направила заместитель главы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Парламентарии призвали распространить действующий для иностранцев запрет на работу на приезжающих в страну с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет о преступлениях, совершенных ранее как на территории России, так и за ее пределами.

Нынешних ограничений для этой категории мигрантов в российском законодательстве сейчас недостаточно, отмечают авторы инициативы. Они считают, что подобным категориям лиц нельзя выдавать патент и разрешение на работу в России. Кроме того, депутаты Госдумы настаивают на введении обязательной автоматической проверки судимости у желающих трудиться в РФ. Соответствующую процедуру следует установить при подаче заявления на получение патента или разрешения на работу, заключается в документе.

Российские власти стали ужесточать нормы Трудового кодекса в отношении мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле». В ряде регионов страны были установлены ограничения на работу для приезжих. В Иркутской области и Приморье мигрантам, в частности, запретили трудиться в сфере перевозок, проводить экскурсии, работать в образовательных учреждениях и заниматься уходом за детьми. Работу иностранцев также ограничили в Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Курской, Воронежской и других областях.

В начале 2025 года представители российского бизнес-сообщества предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов. Речь шла в том числе о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы. Пока этот ресурс представляет собой набор рекомендованных мер, позволяющих предпринимателям, в частности, проверять работника. Это нужно, чтобы исключать тех, кто не имеет оснований для пребывания на территории России. Предполагается, что внедрение подобного сервиса позволит добиться легализации труда мигранта с помощью цифровых решений, а не запретов.