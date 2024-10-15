Российский регион запретил мигрантам трудиться сразу в нескольких сферах. На какие работы их не возьмут?

Омский губернатор ограничил прием на работу мигрантов с 2025 года

Иностранные граждане с трудовыми патентами с 2025 года не смогут работать сразу в семи сферах на территории Омской области. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, мигрантам запретят трудиться в том числе в сферах здравоохранения, образования и перевозок. Аналогичные ограничения ввели уже несколько российских регионов.

Запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года

Хоценко в своем Telegram-канале написал, что подписал указ, запрещающий привлекать иностранных граждан с трудовыми патентами к работе в ряде сфер.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг», — написал он. Губернатор добавил, что запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Работу для иностранцев ограничили уже в нескольких регионах России

Об аналогичных ограничениях на работу для мигрантов ранее в октябре заявили власти Иркутской области и Приморья. Так, с 2025 года иностранцы в этих регионах не смогут трудиться в перевозках, экскурсоводами, в образовательных учреждениях и заниматься уходом за детьми. В Приморье мигранты не смогут быть наняты на работу также в сферах обеспечения общественного порядка и безопасности, образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

В текущем году работу для иностранцев ограничили в Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Курской, Воронежской и других областях. Часть регионов ввели ограничения в 2023 году.

В марте Минтруд предложил нанимать мигрантов по новой схеме: закрепить за иностранцами, приехавшими в Россию по оргнабору, работу по определенному профилю. При несоблюдении этого условия министерство предложило выдворять иностранцев. Согласно инициативе, если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, то они будут обязаны выехать из России в течение 15 дней.