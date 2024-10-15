В регионе России запретят работать мигрантам в семи сферах

Омский губернатор Хоценко: в 2025 году мигрантам запретят работать в 7 сферах

В Омской области иностранным гражданам в 2025 году запретят работать по патентам в семи сферах. Об этом сообщил губернатор российского региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Документ вступит в силу 1 марта 2025 года. Как уточнил губернатор, мигрантам нельзя будет работать в образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарств и продуктов, в сфере охоты и предоставления социальных услуг.

В октябре стало известно, что в Приморском крае мигрантам хотят запретить работать по патентам в 41 сфере экономической деятельности. Расширить список сфер, где иностранцам нельзя работать, также планируют в 2025 году.

До этого власти Самарской области расширили список профессий, в которых запретили мигрантам работать на основании патента. Иностранцы не могут работать по патенту на производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, детского питания и пищевых продуктов, а также продавать алкогольные напитки и табачные изделия.