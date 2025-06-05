«Страна.ua»: В киевском военкомате спецназ подавил бунт мобилизованных

В военкомате микрорайона ДВРЗ в Киеве начался бунт мобилизованных, его подавил спецназ. Кадры беспорядков публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством, пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу. После этого в казарму входит спецназ и полиция, которые дубинками валят людей на землю», — говорится в публикации.

Что именно стало причиной конфликта, не уточняется. Ранее в этом военкомате было снято видео, где мобилизованные были прикованы к батареям с помощью стяжек.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.