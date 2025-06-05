В Кремле ответили на вопрос о санкциях в разговоре Путина и Трампа

Тема санкций во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Санкционная тематика никак не затрагивалась», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее председатель комитета по международным делам Сената США Роджер Уикер рассказал, что Дональд Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России.