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13:04, 5 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о санкциях в разговоре Путина и Трампа

Песков: Тема санкций во время разговора Путина и Трампа не поднималась
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

Тема санкций во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Санкционная тематика никак не затрагивалась», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее председатель комитета по международным делам Сената США Роджер Уикер рассказал, что Дональд Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России.

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