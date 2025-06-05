В Кремле посетовали на отсутствие осуждения одного действия Киева со стороны Трампа

Песков: В Кремле предпочли бы услышать от Трампа слова осуждения терактов Киева

В Кремле предпочли бы услышать от президента США Дональда Трампа слова осуждения терактов на российские аэропорты со стороны Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным действительно подтвердил, что Вашингтон не знал о планах подготовки Киевом терактов в отношении объектов в России.

«Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта», — сказал он.

Ранее Трамп оценил телефонный разговор с Путиным. Он отметил, что состоялась хорошая беседа, однако она не приведет к немедленному мирному урегулированию конфликта на Украине.