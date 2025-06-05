Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 5 июня 2025Мир

В Кремле посетовали на отсутствие осуждения одного действия Киева со стороны Трампа

Песков: В Кремле предпочли бы услышать от Трампа слова осуждения терактов Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Кремле предпочли бы услышать от президента США Дональда Трампа слова осуждения терактов на российские аэропорты со стороны Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным действительно подтвердил, что Вашингтон не знал о планах подготовки Киевом терактов в отношении объектов в России.

«Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта», — сказал он.

Ранее Трамп оценил телефонный разговор с Путиным. Он отметил, что состоялась хорошая беседа, однако она не приведет к немедленному мирному урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

    Роднина оценила политический потенциал Овечкина

    Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости