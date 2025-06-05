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14:26, 5 июня 2025Экономика

В Москве забил фекальный фонтан

На юго-востоке Москвы забил фонтан из нечистот
Полина Кислицына (Редактор)

На юго-востоке Москвы в четверг, 5 июня, забил фекальный фонтан. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Сточные воды хлынули на Привольной улице в районе Жулебино. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно наблюдать небольшой фонтан, который бьет из земли во дворе дома, который на тот момент затопило как минимум по щиколотку. «Буль-буль», — лаконично прокомментировал увиденное мужчина.

Ранее стало известно, что жильцы одного из домов в Белгороде пожаловались на регулярные фекальные потопы во дворе. Так, они утверждают, что местный водоканал ссылается на то, что данные сети ему не принадлежат, а городские службы лишь устраняют последствия, но не причину.

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