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19:16, 29 мая 2025Экономика

В российском городе пожаловались на регулярные фекальные потопы

Жильцы дома в Белгороде пожаловались на регулярные фекальные потопы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Жильцы одного из домов в Белгороде пожаловались на регулярные фекальные потопы во дворе. Об этом сообщает «Бел.Ru».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Почтовая, 48А. По словам жильцов, никто не хочет брать на себя ответственность: так, местный водоканал ссылается на то, что данные сети ему не принадлежат, а городские службы лишь устраняют последствия, но не причину. В администрации считают, что виновником коммунальных аварий является застройщик «УК ЖБК-1», который не подготовил инженерные сети к передаче гарантирующей организации.

В данный момент решается вопрос о том, чтобы провести дезинфекцию двора после устранения утечки канализационных стоков, однако до тех пор, пока не обозначат собственника «бесхозных» сетей и не наладят их надлежащее обслуживание, аварии на Почтовой, 48А будут повторяться снова и снова.

Ранее в мае стало известно, что в Воронежском государственном университете произошел фекальный потоп. В связи с нестабильным водоснабжением проживающим в общежитии на территории кампуса студентам, а также персоналу пообещали подвезти биотуалеты.

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