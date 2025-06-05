Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 5 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили атаки Украины на железные дороги

Депутат Колесник назвал атаки Украины на железные дороги бессмысленными
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: : Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Подрывы железнодорожной инфраструктуры происходят близко к фронту для того, чтобы попытаться перерезать России коммуникации и навести панику в тылу, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Но, по его словам, это действие лишено смысла. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области прогремел взрыв на железнодорожных путях. Инцидент произошел около 9:30 утра по московскому времени на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. Рядом с местом взрыва нашли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ).

«Им нужно навести панику, перерезать коммуникации, доставки наших боеприпасов в глубину боевых действий, потому что наша армия продолжает наступать. Ну и Украина в очередной раз подтвердила свое звание террористической страны», — объяснил Колесник.

Парламентарий добавил, что в действиях Украины нет большого смысла, поскольку у России достаточно разветвленная сеть железных дорог, чтобы нанести ей какой-то серьезный ущерб. Также он считает, что теракты не могут быть признаком подготовки к наступлению, поскольку это противоречит правилам военной науки.

В ночь на 1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва после подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, бомба для теракта была снаряжена взрывчаткой иностранного производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Меркель предложила убедительный ответ Путину

    Распродавший авиационное имущество Минобороны России избежал сурового приговора

    Инвестор из США усомнился в планах Европы навсегда отказаться от газа из России

    В Москве забил фекальный фонтан

    Коллега Хаматовой высказался об ее отъезде из России

    В Белом доме рассказали о жестких переговорах Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о массовых задержках поездов на юг из-за подрыва путей под Воронежем

    В подъезде дома в российском городе появился фонтан

    Рада дерусифицировала более 300 населенных пунктов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости