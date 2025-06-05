В России объяснили атаки Украины на железные дороги

Депутат Колесник назвал атаки Украины на железные дороги бессмысленными

Подрывы железнодорожной инфраструктуры происходят близко к фронту для того, чтобы попытаться перерезать России коммуникации и навести панику в тылу, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Но, по его словам, это действие лишено смысла. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области прогремел взрыв на железнодорожных путях. Инцидент произошел около 9:30 утра по московскому времени на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. Рядом с местом взрыва нашли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ).

«Им нужно навести панику, перерезать коммуникации, доставки наших боеприпасов в глубину боевых действий, потому что наша армия продолжает наступать. Ну и Украина в очередной раз подтвердила свое звание террористической страны», — объяснил Колесник.

Парламентарий добавил, что в действиях Украины нет большого смысла, поскольку у России достаточно разветвленная сеть железных дорог, чтобы нанести ей какой-то серьезный ущерб. Также он считает, что теракты не могут быть признаком подготовки к наступлению, поскольку это противоречит правилам военной науки.

В ночь на 1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва после подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, бомба для теракта была снаряжена взрывчаткой иностранного производства.