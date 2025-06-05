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06:46, 5 июня 2025Мир

В США раскрыли заговор сенаторов против России

Риттер призвал судить за мятеж Грэма и сторонников войны с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Группа американских сенаторов пытается сорвать политику президента Дональда Трампа в отношении России и развязать войну между двумя странами. С таким утверждением выступил американский аналитик Скотт Риттер на YouTube.

По его словам, сенаторы Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричард Блюменталь вступили в сговор с Киевом с целью сорвать мирные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект Грэма по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США», — считает Риттер.

Он отметил, что есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть Штаты в войну с Россией, подчеркнув, что эта проблема требует немедленного решения.

Ранее с призывом посадить Грэма выступил бывший советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон. Он обвинил его в попытке втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой.

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