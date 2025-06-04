«Мы должны избежать третьей мировой войны». В США призвали посадить главного сторонника Зеленского. Что об этом известно?

Бэннон заявил о попытке Грэма втянуть США в третью мировую войну с Россией

Сенатора Конгресса от Южной Каролины Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) необходимо посадить в тюрьму, так как он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским хочет втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой. Об этом написал бывший советник американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в социальной сети X.

Мы не можем позволить, чтобы Грэм и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками Стив Бэннон бывший главный стратег Белого дома

Кроме того, Бэннон раскритиковал поездку американского сенатора в Киев 30 мая, где он сделал ряд громких заявлений и пообещал киевским властям поддержку Соединенных Штатов.

«Он дает украинцам ложную надежду на то, что мы поддержим их и ввяжемся в полноценный конфликт с Россией», — резюмировал Бэннон.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Окружение Трампа испугалось слов Грэма об ударах ВСУ

Как отмечает американская парламентская газета The Hill, одной из причин призыва Бэннона задержать Грэма стали заявления сенатора об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России 1 июня. Тогда политик назвал атаку Киева «изобретательной» и поддержал ее.

Белый дом должен немедленно это осудить, прекратить всякую поддержку и сказать Линдси Грэму, чтобы он возвращался домой, иначе мы арестуем тебя, когда ты вернешься домой. Ты разжигаешь обстановку Стив Бэннон бывший главный стратег Белого дома

Слова Бэннона подтверждает и портал Axios. По данным авторов материала, действиями ВСУ остались недовольны все ближайшие сторонники и идеологи президента США Дональда Трампа. В связи с этим глава государства молчит об ударе украинскими дронами по России, так как считает произошедшее происками своих врагов из «глубинного государства» и предыдущей демократической администрации. Многие сторонники Трампа видят в сенаторе Грэме представителя этих враждебных сил.

Некоторые влиятельные лица [из окружения Трампа] выразили подозрения и гнев по поводу того, что Киев не проинформировал президента об операции заранее (...) Они видят в произошедшем попытку Украины и американских деятелей "глубинного государства" еще больше втянуть США в конфликт Axios портал

В частности, такое мнение выразил влиятельный сторонник Трампа Джек Пособец. В разговоре с Бэнноном он призвал провести расследование на предмет того, причастен ли к атаке украинских дронов бывший президент США Джо Байден и функционеры Демократической партии.

Кроме того, критически о действиях высказались и официальные представители администрации. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки по военным аэродромам стратегической авиации в России повысили риски эскалации конфликта до угрозы его расширения. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает такое развитие ситуации и делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и его распространение за пределы текущих границ.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Бэннон: Грэм работает с Зеленским за спиной у Трампа

Бывший главный стратег Белого дома также раскритиковал сенатора за самостоятельные встречи с украинским руководством и проведение отдельных переговоров. По словам Бэннона, «Грэм работает с Зеленским за спиной у Трампа».

Линдси Грэм в Киеве говорит: «Эй, забудьте о Трампе. У меня есть Палата представителей и Сенат. Мы это примем. Вы увидите что-то через пару дней» Стив Бэннон бывший главный стратег Белого дома

30 мая Грэм и демократ Ричард Блюменталь в ходе встречи с Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком обсуждали новые санкции против России.

Сенаторы пообещали, что начнут продвигать их совместный законопроект о введении 500-процентных вторичных пошлин против всех стран, кто покупает российские энергоносители и уран. Грэм также провел переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, договорившись о скоординированных санкциях Вашингтона и Брюсселя против Москвы.

Что известно о новом проекте санкций против России?

По данным агентства Bloomberg, американские сенаторы Блюменталь и Грэм хотят принять законопроект о якобы «сокрушительных санкциях» против России до саммита «Большой семерки» (G7). Они подчеркнули, что против Китая и Индии нужно «предпринять шаги», чтобы те перестали покупать российскую нефть.

Сенаторы также отметили, что проект закона о санкциях против России поддерживают большинство сенаторов — 82 из 100. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

По данным агентства Reuters, Сенат примет законопроект без колебаний, однако столкнется с сопротивлением в Палате представителей, где большинство республиканцев выступают против участия в конфликте на Украине. При этом против санкций может выступать сам Трамп, который хочет сохранить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.