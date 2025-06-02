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14:49, 2 июня 2025Мир

Глава Еврокомиссии обсудила с американским сенатором санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с сенатором Грэмом санкции против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Havana / AP

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) координацию действий Европейского союза (ЕС) и США по вопросу санкций против России. Об этом говорится в отчете о встрече на сайте Еврокомиссии.

В материале отмечается, что ЕС готовит 18-й пакет «жестких» санкций, нацеленных на доходы России от поставок энергоносителей, российский банковский сектор и снижение предельного уровня цен на сырую нефть.

«Эти шаги, предпринятые совместно с мерами США, резко усилят совместное воздействие наших санкций», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее сенатор Грэм встретился в Турции с представителями Украины и стран Европы и представил им законопроект о «разгромных» санкциях против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.

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