Политик Бэннон заявил, что Грэм и Зеленский развяжут Третью мировую войну

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой. Такое мнение выразил бывший советник американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в соцсети X.

«Мы не можем позволить, чтобы Грэм и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками», — отметил он.

Речь идет о поездке американского сенатора в Киев на прошлой неделе, где он сделал ряд громких заявлений и пообещал киевским властям поддержку Соединенных Штатов. «Он дает украинцам ложную надежду на то, что мы поддержим их и ввяжемся в полноценный конфликт с Россией», — сказал Бэннон.

Ранее Грэм и демократ Ричард Блюменталь встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и с главой офиса лидера страны Андреем Ермаком в Киеве. Сенаторы пообещали, что на следующей неделе будут продвигать законопроект о введении 500-процентных вторичных пошлин против всех стран, кто покупает российские энергоносители и уран.