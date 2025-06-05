Валерия надела откровенное платье в честь 21-летия свадьбы с Пригожиным

Валерия надела платье с глубоким декольте в честь 21-летия свадьбы с Пригожиным

Российская эстрадная певица Валерия (имя при рождении — Алла Перфилова) надела откровенный наряд в честь 21-летия свадьбы с продюсером Иосифом Пригожиным. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя исполнительница выбрала для торжества белое макси-платье с глубоким декольте и пышной многослойной юбкой. При этом она отказалась от бюстгальтера. В свою очередь, 56-летний Пригожин предстал перед камерой в синем брючном костюме и с галстуком-бабочкой. Также влюбленные продемонстрировали торт в виде красного сердца с цифрой 21.

В свою очередь, в подписи к посту артистка обратилась к избраннику, отметив, что их отношения прошли проверку временем и она не сомневается в чувствах мужа. «Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надежный, сильный, смешной — его нельзя не любить», — добавила звезда.

Ранее в июне Валерия взялась тренировать своего супруга, продюсера Иосифа Пригожина, со словами «у него одни отговорки».