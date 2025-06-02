Певица Валерия взялась тренировать Иосифа Пригожина со словами «у него одни отговорки»

Певица Валерия взялась тренировать продюсера Иосифа Пригожина на видео

Российская эстрадная певица Валерия (имя при рождении — Алла Перфилова) взялась тренировать своего супруга продюсера Иосифа Пригожина со словами «у него одни отговорки». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео исполнительница предстала в спортивном костюме, состоящем из синих штанов и красной кофты. В то же время 55-летний медиаменеджер позировал в темно-зеленой футболке и серых штанах. Знаменитости выполняли разминку на коврике для йоги, пытаясь сесть на шпагат.

«Решила с мальчиком позаниматься, а то у него одни отговорки — тренер занят», — иронично подписала пост Валерия.

В марте Иосиф Пригожин пообещал тренеру миллион рублей за шпагат и показал попытки на видео. Продюсер предстал в ролике с двукратным бронзовым призером чемпионата мира по художественной гимнастике Самирой Мустафаевой.